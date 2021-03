Intre siguranta si viteza: ce trebuie sa suporte cauciucurile de ATV la propriu si la figurat?

Ai inceput sa planuiesti urmatoarea ta aventura cu ATV-ul? Indiferent ca preferi nisipul de pe plaja, escapadele pe munte sau cursele pe dealuri si terenuri accidentate, un lucru are prioritate maxima: siguranta ta! Prin urmare, iata mai multe detalii despre tipurile de cauciucuri ATV si beneficiile aduse de acestea, atat pentru obtinerea celor mai bune performante, cat si pentru evitarea oricarui risc!Cand vine vorba de masini de teren, una dintre primele modificari aduse acestor vehicule este la roti! De cele mai multe ori, un set demai mari vor imbunatati atat performantele, cat si aspectul exterior. Cu toate acestea, uneori aceste modificari pot influenta si capacitatea de manevrare a vehiculului, creand astfel situatii cu potential periculos. Iata ce trebuie sa iei in calcul atunci cand achizitionezi noi cauciucuri pentru ATV-ul tau!1.– Fiecare profil al cauciucurilor este unic, cu diverse caracteristici ce avantajeaza mobilitatea pe tipuri specifice de teren. De aceea, este important sa decizi care sunt conditiile tale preferate de “desfasurare a actiunii”. Daca alegi cursele prin noroi inalt, vei necesita cauciucuri cu crampoane late si adanci, cu spatiu generos intre ele pentru o priza mai buna. Folosirea unor modele nepotrivite te poate lasa “in balta” la propriu sau poate conduce chiar la probleme de motor, daca ramai blocat.2.– Fiecare cauciuc pentru ATV vine cu propriul sau numar de straturi. Acesta este un indicator pentru modul de folosire a vehiculului. Un numar redus (2-ply) inseamna ca roata va avea tractiune si control cu o greutate redusa.Un numar mai ridicat este indicat pentru ATV-istii care transporta greutati pe terenuri accidentate sau noroioase. Cele mai bune astfel de cauciucuri ATV au indicatorul 6- sau 8- ply, fiind foarte rezistente la pene, insa oferind performante reduse in curse de viteze pe asfalt, spre exemplu.3.– Acest aspect mai putin cunoscut tine de constructia acestora, facand referire la tipul de stratificare interna. Pliurile radiale ofera mai mult confort, pe cand cele diagonale sunt mai flexibile pe terenuri variate.4.– Este important sa retii ca toate cauciucurile sunt construite pentru anumite tipuri de vehicule, motiv pentru care modelele specifice pot fi intalnite doar in anumite marimi. Pentru o gama variata de marci si modele ATV, intra pe website-ulsi descopera o oferta variata si deosebit de avantajoasa!5.– Precum spuneam mai sus, un ATV poate fi tunat cu roti mai mari, insa numai in anumite limite. Pentru aflarea acestora, va trebui sa consulti cu atentie manualul si specificatiile producatorului.Alegerea unor cauciucuri ATV nepotrivite poate conduce la diverse riscuri, printre care se numara si defectarea vehiculului. De regula, modul de prezentare a dimensiunilor se face in formatul “inaltime X latime – diametrul jantei”. Astfel, vei gasi in majoritatea cazurilor un numar precum 26 x 9 -12, sau 26X9R-12Asadar, tine cont de aceste specificatii extrem de importante, alege cauciucurile ATV potrivite si bucura-te de o experienta pe patru roti la superlativ si in deplina siguranta de fiecare data!