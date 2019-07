Invazie de tantari in Romania: recomandarile Ministerului Sanatatii pentru prevenirea infectarii intepaturilor

- purtarea de imbracaminte cu maneci si pantaloni lungi;- utilizarea substantelor repelente de tantari;- montarea plaselor la ferestrele locuintelor pentru a impiedica patrunderea insectelor;- desecarea baltirilor de apa din preajma casei daca ele exista si indepartarea recipientelor in care se acumuleaza apa si gunoi menajer.De asemenea, Ministerul Sanatatii recomanda autoritatilor administratiei publice locale sa intensifice masurile de dezinsectie in localitati pentru a preveni raspandirea infectiei cu virus West Nile.Aproximativ 80% din persoanele infectate nu au simptome. Daca apar febra, durere de cap instensa, dureri musculare, varsaturi sau eruptii cutanate, se recomanda sa mergi la cel mai apropiat cabinet medical, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii."In cazurile severe, care afecteaza cel mai frecvent persoanele peste 60 de ani cu afectiuni cronice (cancer, diabet, hipertensiune, boala renala cronica), pot aparea si alte simptome: rigiditate a gatului, sensibilitate crescuta la lumina, convulsii, frisoane, oboseala cronica, slabiciune musculara," spun specialistii, potrivit hotnews."In ceea ce priveste alte boli transmise prin intermediul tantarilor precizam ca cele cateva cazuri de malarie inregistrate in fiecare an sunt cazuri izolate, depistate la persoane care au calatorit sau provin din zone in care există malarie. Infectia cu virus West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin intepatura de tantar si nu exista cazuri de malarie cu transmitere secundara prin intermediul tantarilor. Nu exista vaccin sau tratament antiviral specific pentru infectia cu virus West Nile," arata Ministerul Sanatatii.Tantarii transmit trei tipuri importante de organisme patogene pentru om: plasmodii - protozoare care produc malaria, virusuri - care dau febra galbena, denga, encefalite si alte boli, si viermi care produc filarioze, potrivit sursei citate."Oamenii, in general, stiu putine lucruri despre faptul ca tantarii pot transmite si virusul Chikungunya, ale caror simptome, pana la un punct, sunt asemanatoare virusului West Nile, si Dirofilaria, niste viermisori care pot produce uneori boli grave la om, dar mai des la animalele de companie. Momentan, insa, nu sunt semnale ca am avea prezent virusul Chikungunya," se arata in informațiile prezentate de Institutul Cantacuzino si preluate de hotnews.