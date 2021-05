Investitii casnice in vreme de pandemie: Ce poti face cu un credit de nevoi personale?

De mai bine de un an de zile, in contextul pandemiei de COVID-19, majoritatea dintre noi petrecem tot mai mult timp acasa. Telemunca, reorientarea profesionala cauzata de stagnarea anumitor industrii, criza economica preconizata, precum si restrictiile de circulatie menite sa limiteze raspandirea coronavirusului sunt principalele motive pentru aceasta situatie.Drept urmare, pentru a ne bucura de un spatiu cat mai primitor acasa, atat la interior, cat si la exterior, ne-am gandit sa-ti prezentam cateva idei de investitii casnice, pe care le poti pune in aplicare cu ajutorul unuide tip IFN.Fie ca spatiul locativ iti permite amenajarea unei camere drept birou propriu-zis sau ai la dispozitie doar un mic colt al locuintei din care sa iti desfasori activitatea profesionala, telemunca necesita o astfel de investitie. Achizitionarea unor piese de mobilier adecvate ori a unor ustensile proprii, precum un laptop nou, in cazul in care ti-ai pierdut job-ul initial si te-ai reorientat catre freelancing, sunt detalii pe care le poti pune la punct apeland la un credit de nevoi personale pe termen scurt sau mediu.De cand petrecem mai mult timp acasa, multi dintre noi isi ocupa timpul liber in bucatarie, renuntand la comenzile online pentru a face economii sau pur si simplu gatind din pasiune. Astfel, renovarea si utilarea bucatariei cu noi electrocasnice poate fi o idee perfecta de investitii casnice in aceasta perioada, luand un mic credit de nevoi personale. Nu intamplator, spre exemplu, anul trecut, vanzarile de electrocasnice precum masinile de paine sau robotii de bucatarie au crescut vertiginos.Zugravirea completa sau partiala a locuintei, in special cea a dormitorului ca masura de igienizare, reprezinta o alta idee de a investi inteligent in locuinta ta in vreme de pandemie. Cu ajutorul unui imprumut cu sume incepand de la 500 de lei si pana la 20.000 de lei, obtinut de la Provident Financial Romania, de pilda, poti realiza acest lucru foarte usor.Fie ca vrei sa izolezi termic balconul sau vrei sa-l dotezi cu termopane pentru a face economii privind factura de intretinere la iarna, fie pentru ca vrei sa-i dai un nou aspect astfel incat sa petreci timp de calitate pe terasa odata cu sosirea verii, sezonul estival este ideal pentru asemenea investitii / operatiuni.Si pentru ca tot am amintit de sezonul estival in plina pandemie, care ar fi varianta ideala de a sta la soare si a lua aer curat in siguranta, daca nu relaxandu-te in propria gradina? Astfel, in cazul in care locuiesti la casa, apeland la un credit de nevoi personale, iti poti amenaja gradina cu o masa de exterior, cu scaune sau banci, cu o umbrela ori un balansoar acoperit, precum si cu multe alte piese de decor. Poti chiar sa si lucrezi pe laptop aici, la umbra, in zilele placute de vara.Iar partea cea mai buna a acestor idei de investitii casnice consta in faptul ca la Provident dispui de conditii minime de eligibilitate privind un credit de nevoi personale:- varsta de minimum 18 ani;- cetatenie romana;- adresa de domiciliu sau resedinta pe teritoriul Romaniei;- venit lunar stabil;- un numar de telefon valabil.Pentru mai multe detalii, precum si pentru posibilitatile de aplicare, acceseaza site-ul