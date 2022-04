Ipostaza ciudata in care a aparut Vladimir Putin la o intalnire oficiala. Chiar este bolnav?

Presa internationala a atras atentia ca, in cadrul acestei intalniri, Vladimir Putin a avut o postura foarte ciudata. In timp ce discuta cu Soigu, Vladimir Putin a stat foarte cocosat pe scaun. De aici, nu au intarziat sa apara si primele reactii in ceea ce priveste starea de sanatate a liderulu rus, pentru care aceasta postura este total surprinzatoare si neobisnuita.Anterior, presa a scris că șeful Federației Ruse ar putea fi supus unei intervenții chirurgicale din cauza cancerului tiroidian, însă această informație nu a fost confirmată oficial. Louise Mensch, scriitoare și fostă parlamentară britanică, a citat un articol pe care l-a scris luna trecută, care sugera că Putin ar putea ascunde boala.„PS: Am raportat că Vladimir Putin are boala Parkinson și aici puteți vedea cum se strânge de masă, astfel încât mâna lui tremurătoare să nu fie vizibilă, dar nu se poate opri să bată din picior”, a scris ea pe Twitter.„Sunt doar eu, sau Putin chiar arată mai puțin sănătos și mai puternic în fiecare zi de război? Văd o diferență semnificativă între el așa cum este astăzi și cel de la sfârșitul lunii februarie”, a declarat Ilya Ponomarenko, corespondent pentru The Kyiv Independent, potrivit Unian.