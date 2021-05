IPS Teodosie, noi declaratii dupa ce a fost reclamat la CNCD: "Sa-l dea pe Dumnezeu in judecata"

IPS Teodosie a declarat in cadrul unei emisiuni TV ca femeile nu pot avea functii importante in cadrul Bisericilor din cauza "slabiciunilor si neputintei lor".Aceste declaratii au starnit un val de reactii din partea opiniei publice, Arhiepiscopul Tomisului fiind criticat dur. Recent, Înalt Prea Sfinţitul le-a transmis criticilor săi că, prin aceste declaraţii, nu a făcut altceva decât să citeze din Scriptură.„Cei care s-au scandalizat nu cunosc textul Sfintei Scripturi, eu doar am dat un răspuns la o întrebare, nu am spus din mintea mea, ci am citat precis, pentru că sunt specialist în Sfânta Scriptură și asta și predau la studenți. Dacă Sfânta Scriptură aduce discriminări, cei care au această părere, trebuie să-l dea pe Dumnezeu în judecată.Ca să lărgesc răspunsul, femeia văzând fructul că este frumos la vedere, a luat și a gustat.Și apoi i-a dat și bărbatului său, iar Sf Apostol Pavel lămurește. Nu Adam a fost amăgit, ci femeia, ea s-a făcut călcătoare de poruncă. Eu nu am spus nimic în plus, doar am citat.Cei care au dat în judecată o să afle și ei cu ocazia asta ce conține Sfânta Scriptură, care conține cuvintele lui Dumnezeu.Eu nu vorbesc de la mine, niciodată nu am păreri personale privitor la Sfânta Scriptură, toate sunt de acolo și din teologia autentică. Mie nu îmi aparține nimic, dacă cei de la CNCD vor să lupte cu Dumnezeu, rămâne să se lupte, eu propovăduiesc Sfânta Scriptură așa cum este ea scrisă”, a declarat ÎPS Teodosie.In plus, IPS Teodosie a marturisit ca are un respect deosebit pentru femei, mai ales ca ele indura numeroase greutati.„Eu prețuiesc femeile, ele suportă mai multe greutăți. Rolul femeii e copleșitor, eu prețuiesc femeia și ele pot să dea mărturie. Femeile sunt sensibile, pline de gusturi frumoase și pot să suporte mai multe dureri și greutăți decât bărbatul, întrec pe bărbați în jertfă”, a mai afirmat preotul.