Israelul a renuntat la masca de protectie in aer liber si a deschis complet scolile

Purtarea mastii va fi in continuare obligatorie in interior, in spatiile unde cineva intra in contact cu persoane care nu sunt membri ai familiei sale. Expertii considera insa ca si aceasta regula ar putea fi ridicata intr-o luna, datorita scaderii semnificative a numarului de infectari.De asemenea, scolile din Israel s-au deschis complet, pentru prima data in ultimul an, iar elevii au fost primiti in clase la capacitate maxima, nu in grupuri mici. Masca de protectie este obligatorie la cursuri.Relaxarea restrictiilor a fost posibila in Israel datorita unei ample campanii de vaccinare, numarul de noi cazuri inregistrate scazand semnificativ. Numarul persoanelor care sufera in prezent de o forma severa de COVID-19 este de circa 200. La sfârsitul lui ianuarie, numarul era de circa 1.200.Aproximativ 5,3 milioane din cele noua milioane de locuitori ai Israelului au primit cel putin o doza din vaccinul Pfizer/BioNTech. Aproape cinci milioane au primit ambele doze.Aproximativ un milion de persoane de peste 16 ani inca sunt nevaccinate. Expertii au atras atentia ca Israelul nu a ajuns deocamdata la imunitatea colectiva, scrie Agerpres.