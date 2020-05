Israelul anunta ca ar fi gasit antidotul pentru COVID-19

Anuntul a fost facut de ministrul Apararii din Israel, care a calificat descoperirea drept "o reusita extraordinara" pentru realizarea unui tratament impotriva Covid-19."Anticorpul monoclonal de neutralizare dezvoltat de Institutul Israelian pentru Cercetari Biologice (IIBR) poate sa neutralizeze boala cauzata de noul coronavirus in organismele purtatorilor," a declarat ministrul israelian al Apararii, Naftali Bennett, intr-un comunicat citat de Reuters si preluat de Agerpres Formula anticorpului a fost brevetata Potrivit comunicatului, Naftali Bennett a vizitat sediul IIBR, unde a fost informat despre "o descoperire importanta pentru gasirea unui antidot impotriva noului coronavirus."Directorul IIBR, Shmuel Shapira, a spus ca formula anticorpului specific a fost deja brevetata, iar autoritatile israeliene se afla in prezent in cautarea unei companii internationale care sa produca tratamentul la scala industriala.Anticorpii din astfel de probe sangvine - proteine ale sistemului imunitar care reprezinta reziduuri ramase dupa depasirea cu succes a infectarii cu noul coronavirus - sunt considerate de majoritatea cercetatorilor drept un element-cheie pentru dezvoltarea unui posibil tratament.Anticorpul izolat in laboratoarele IIBR este monoclonal, ceea ce inseamna ca deriva dintr-o singura celula insanatosita si detine, din acest motiv, o valoare potentiala mult mai mare pentru dezvoltarea unui tratament.