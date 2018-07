Isteria "Ambulantei fantoma" face victime. O scriitoare a fost batuta si batjocorita in Capitala. Oamenii credeau ca vor sa le fure copiii

Femeia se afla intr-o ambulanta cu care cutreiera tara pentru a-si vinde cartile pe care le scrie. Proiectul sau se numeste "Ambulanta literaturii".Mai multe persoane au crezut insa ca femeia venise sa le fure copiii, mai ales ca de cativa ani circula zvonul ca ar exista o ambulanta care rapeste copii pentru a le vinde organele.Speriata, femeia a cerut ajutorul autoritatilor. Venise in Capitala impreuna cu fiica ei, care urmeaza sa sustina un examen de admitere la facultate. Mulţi dintre cei prezenţi au transmis live scenele pe Facebook, provocând o adevărată isterie pe reţeaua de socializare, creand o adevarata isterie si panica in mediul virtual.Mai multe persoane sustin ca in masina se mai aflau si doi barbati care ar fi fugit. De asemenea se spune ca femeia mai detinea numere false se inmatriculare, pe care le avea ascunse sub masina. Politia nu a confirmat insa aceste informatii.Scriitoarea a refuzat transportul la spital, dar a primit îngrijiri medicale chiar în curtea secţiei de poliţie. Autospeciala era adusă recent din străinătate. Avea numere provizorii, nu aparţine sistemului de ambulanţă de stat şi nici unui alt sistem privat. Cei cinci agresori care o bănuiau că vrea să fure copii sunt acum cercetaţi pentru loviri şi alte violenţe.