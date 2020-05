Istoria Bisericii Precupetii Vechi, spusa de o firma de servicii funerare din sectorul 2

Biserica Precupetii Vechi, situata pe strada Toamnei, in apropiere de bulevardul Dacia si Piata Gemeni, este unul dintre lacasurile de cult din Bucuresti cu care colaboreaza firmele de servicii funerare din sectorul 2. Una dintre acestea, mai exact Casa Bucur, al carei site poate fi consultat la adresa, ne spune in continuare povestea asezamantului. Aceasta incepe in urma cu mai bine de 247 de ani, cand a fost construita intr-o veche mahala negustoreasca.Pe atunci, in anul 1773, Romania se afla in epoca fanariota, iar ctitorii acestei biserici au fost monahul Gheorghe Ieroschi, alaturi de Nastase si Minca Simioneanu, Grigorie, Gheorghe, Radu si Maria Popa, alaturi de alti ostenitori pe care istoria ii retine doar cu numele mic: Tudor, Ioana, Tudora si Petre. Daca in prezent este unul dintre principalele lacasuri de cult cu care colaboreaza casele de servicii funerare din sectorul 2, in trecut Biserica Precupetii Vechi a suferit din cauza numeroaselor vicisitudini.In anul 1898, la mai bine de un secol de la constructia sa, biserica trece prin prima renovare serioasa, fiind reparata, extinsa si pictata din nou. Artizanii acestei transformari au fost epitropul Anton Georgescu si preotii Grigorie Dinescu si Ioan Ionescu. Tot in acea perioada, Gheorghe Zograf realizeaza tampla cu icoane si celebra scena "Cina cea de taina", amplasata deasupra usilor imparatesti. Conform firmei de servicii funerare din sectorul 2, preotul Nicolae Popian este cel care realizeaza urmatoarele imbunatatiri, in perioada 1906-1909.Urmatorii zeci de ani au fost, insa, tulburi pentru Biserica Precupetii Vechi, fiind marcati de cutremurele foarte puternice din 1940, 1977 si 1986. Toate aceste seisme au lasat urme adanci, la propriu si la figurat, in structura si in istoria lacasului de cult. Dupa dezastrul din 1940, turla mare a fost rezidita, peretii si cele doua turle mici au fost consolidate, iar pictura a fost spalata si completata, arata Casa Bucur, care ofera servicii funerare in sectorul 2.Intre anii 1958 si 1964, biserica a trecut prin reparatii exterioare, introducandu-se instalatia de gaz si refacandu-se pictura, cu ajutorul sprijinului material si duhovnicesc al Prea Fericitului Parinte Patriarh Justinian. In semn de multumire, chipul sau sta astazi zugravit la locul ctitorilor. Dupa seismele succesive din 1977 si 1986, zidaria si picturile sunt din nou restaurate, pagubele produse de cutremure fiind parca mai insemnate si extinse decat oricand.Pictura in ulei pe care peretii bisericii o afiseaza cu mandrie chiar si astazi reprezinta opera pictorului Iosif Keber (1897, Targu Jiu-1989), realizata putin dupa implinirea varstei de 30 de ani. Infatisarea actuala a rezultat in urma a doua interventii de cosmetizare: prima, in 1942, realizata de pictorii Ioan Dogarescu si S. Hermineanu, iar a doua, in 1964, de catre pictorul Gheorghe Teodorescu-Romanati si preotul-pictor Constantin Stanescu.Ultimul detaliu reliefat de casa de servicii funerare din sectorul 2 este acela ca Biserica Precupetii Vechi are hramul "Tuturor Sfintilor", aceasta fiind o sarbatoare praznuita in prima Duminica de dupa Rusalii. La aceasta data, sunt sarbatoriti toti crestintii fara sfant in calendar, cu exceptia celor care poarta nume de flori si numele Domnului, acestia fiind celebrati de Florii, respectiv de Craciun.Articol realizat de