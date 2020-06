IT-ul si constructiile principalii contribuabili la cresterea PIB-ului

Produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut cu 2,4%, in termeni reali, in primul trimestru al anului (primul trimestru) comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. PIB-ul trimestrial a ajuns astfel la 216,3 miliarde RON (45,1 miliarde EUR) la preturile curente, conform datelor detaliate publicate de biroul de statistica INS.Multi angajati au fost trimisi in somaj tehnic in contextul Pandemiei cu Coronavirus. Pentru acestia salariul brut a scazut cu 20 de procente.Consumul intern s-a redus semnificativ, dar importurile nete au crescut brusc si s-au acumulat cantitati masive de stocuri - ceea ce pare a fi un efect al intreruperii bruste a activitatii economice la jumatatea lunii martie.Valoarea adaugata generata de industrie s-a contractat cu 5,9% in termeni de la an la an, in timp ce sectorul constructiilor s-a extins cu 23%, iar IT&C cu 14,1%.Avansul de 5,5% din sectorul serviciilor pentru gospodarii, care include comertul, reparatii auto, transportul au contribuit cel mai semnificativ la cresterea totala - 1,1 puncte procentuale.IT&C a contribuit cu 0,9 pp si constructiile - 0,8 pp, urmata de activitati profesionale, servicii de asistenta administrativa - 0,7 pp.Impozitele nete colectate de Guvern au contractat cu 0,7% in termeni reali, intrucat executivul a returnat TVA si alte plati cuvenite catre companii. Cresterea anuala a PIB inregistrata in primul trimestru reprezinta cea mai lenta performanta din aproape sase ani (incepand cu trimestrul II, 2014). In datele ajustate sezonier si calendaristic, P1 T1 a crescut cu 0,3% fata de T4, 2020 - cea mai lenta crestere trimestriala din 2015.Cifrele confirma estimarea flash emisa pe 15 mai, dar aduc mai multa claritate.INS mentioneaza dificultati legate de colectarea datelor.Intreruperea activitatii economice din a doua jumatate a lunii martie a avut efecte care trebuie luate in considerare la identificarea tendintelor.In primul rand, cererea interna de consum a inregistrat cea mai slaba rata de crestere anuala in aproape sase ani (+ 3,1% fata de anul trecut in primul trimestru, comparativ cu + 7,7% in trimestrul IV). In al doilea rand, importurile nete au crescut la 5,6% din PIB in primul trimestru (de la 3,9% in T4 anul trecut si 4,4% in primul trimestru al anului 2019) la cea mai mare valoare (pondere din PIB) din 2012.In principiu, aceasta inseamna o utilizare masiva a resurselor straine pentru uz intern (consum sau investitii). Dar, avand in vedere situatia, aceasta ar putea reprezenta partial exporturile intrerupte in a doua jumatate a lunii martie. Exporturile din martie (exprimate in euro) au scazut cu peste 11% fata de anul trecut, dupa o performanta anuala modesta, dar pozitiva, in luna februarie.Diferenta comerciala din martie s-a marit cu 561 mln EUR (1,3% din PIB-ul trimestrial) si o parte din aceasta ar putea reprezenta exporturile suspendate (importurile contractate cu doar 1,8% fata de anul anterior in martie).Cea de-a treia caracteristica identificata in datele detaliate privind PIB T1 este cresterea accentuata a stocurilor pe trimestru: 7,36 miliarde lei (1,5 miliarde EUR, peste 3% din PIB-ul trimestrului). Acest lucru ar putea fi legat de exporturile suspendate in a doua jumatate a lunii martie si nu neaparat de productia ineficienta.