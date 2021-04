Italia transforma muzeele si bisericile in centre de vaccinare anti-Covid

In orasul Napoli, cetatenii se vor putea vaccina in muzee, dar si in biserici si parohii catolice. Autorităţile regionale şi reprezentanţii bisericilor locale au semnat un acord special în acest sens, a raportat agenţia de presă ANSA.Obiectivul Italiei este acela de a vaccina 80% din populaţia naţională până la sfârşitul verii. Până la acest moment, în Italia, au fost administrate puţin peste 11 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19, această ţară având o populaţie de 60,3 milioane de locuitori.