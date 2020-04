Joia Mare: traditii si obiceiuri. Ce trebuie sa faci in aceasta zi

Seara are loc slujba celor 12 Evanghelii, iar traditia spune ca fetele trebuie sa-si puna 12 dorinte pe un fir de ata, facand cate un nod dupa fiecare Evanghelie citita de preot.Tot atunci, lumea duce la biserica painea care va fi sfintita de preot si impartita credinciosilor in noaptea de Inviere.In aceasta zi gospodinele inrosesc ouale pentru masa de Paste. Se spune chiar ca ouale vopsite in aceasta zi nu se strica niciodata. Cine nu apuca sa vopseasca ouale in Joia Mare le mai poate vopsi doar in Sambata Mare.In Joia Mare, gospodinele incep sa pregateasca preparatele pentru masa de Paste.Este o zi in care nu se doarme sub niciun chip. Potrivit credintei populare, cine doarme in Joia Mare va fi lenes tot anul si nu va reusi sa duca un lucru, oricat de simplu, la bun sfarsit.In unele locuri din tara, oamenii aprind focuri in curti, pe dealuri sau in cimitire, pentru ca sufletele mortilor, despre care se crede ca se intorc la vechile lor locuinte, sa aiba lumina si caldura.