Joia Rea: Ce nu ai voie sa faci sub niciun chip

In Joia Pastilor femeile nu au voie sa munceasca, sunt interzise cu desavarsire muncile casnice. Nu se spala, nu se calca si mai presus de orice nu se coase sau tese. Nici barbatii nu trebuie sa lucreze pamantul pentru ca se vor confrunta tot anul cu seceta si pamant neroditor. Cine munceste în aceasta zi saraceste. Nu se face nimic si pentru a tine departe tunetele, trasnetele, grindina si vijeliile.Nu e bine sa pleci la drum, caci se spune ca exista risc mare sa te ratacesti. Tot astazi sufletele mortilor au nevoie de caldura si in fata fiecarei case, se face un mic foc pentru a le da caldura sufletelor. Joia Pastilor mai spune ca trebuie sa dam pomana astazi, neaparat peste si colaci. In seara Joii Pastilor este bine sa aprindem o lumanare si sa ne rugam, apoi aceasta trebuie lasata sa arda pana la capat pentru ca spiritele rudelor noastre sa se incalzeaza si pentru a primi binecuvantarea casei.