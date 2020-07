Judetul in care numarul cazurilor de coronavirus a crescut cu 50% intr-o zi

Cea mai grava situatie este inregistrata in judetul Arges, unde numarul infectarilor a crescut foarte mult in ultimele saptamani. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 93 de cazuri noi in Arges.Urmează Brașovul și Bucureștiul, cu câte 62 de cazuri noi de la ultimul bilanț, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.Pe locul următor este Vâlcea, cu 53 de cazuri noi. Este o creștere de aproape 50% față de bilanțul anterior, în condițiile în care în acest județ situația a fost ținută până acum sub control, fiind unul dintre județele cu cele mai puține cazuri din țară. Ieri erau raportate în total 118 infectări de la debutul pandemiei, iar astăzi sunt 171 de cazuri.Urmează Galați, cu 47 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, și Phahova, cu 32 de infectări noi.