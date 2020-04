Klaus Iohannis: Medicii care trateaza pacientii cu COVID-19 vor primi un bonus de 500 de euro

"Si vreau in acest cadru sa va anunt de o masura pe care am solicitat-o Guvernului României, in acest sens am avut astazi mai multe discutii. Personalul medical, medicii nostri sunt linia noastra de aparare impotriva epidemiei.Avem incredere in ei, ne punem sperantele in ei, dar trebuie sa fim foarte constienti ca pentru ei este o situatie de stres major, este un pericol suplimentar la care se expun, avem astepari mari de la ei si atunci, in consecinta, cred ca este corect sa recunoastem aceasta situatie si sa recunoastem, evident, ca este nevoie si de un pic mai mult decât cuvinte furmoase.Deci, am solicitat astazi Guvernului sa identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plati un bonus lunar medicilor si personalului medical care lucreaza cu pacienti COVID. si vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe luna.Cred ca o suma de 500 de euro pe luna pentru medicii si personalul medical care lucreaza cu pacienti COVID ar fi un bonus onorabil.Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu Premierul Orban, cu ministrul Fondurilor Europene, am promisiuni ca in foarte putin timp vor veni cu solutii foarte concrete.Trebuie sa stiti ca ma bazez pe dumneavoastra toti, si autoriati centrale, si autoritati locale din Suceava, sa rezolvam repede si bine aceasta situatie", a spus presedintele Iohannis in cadrul videoconferintei.