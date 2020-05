Klaus Iohannis: Starea de urgenta nu va fi prelungita

Declarația președintelui Klaus Iohannis:„Am finalizat întâlnirea pe care am avut-o cu premierul și mai mulți miniștri, am analizat situația în care ne aflăm. O să încep cu ceva legat de zilele care au trecut. Am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine. Sunt foarte mulțumit de felul în care oamenii au reacționat la apelul autorităților și chiar dacă a fost 1 mai nu am avut încălcări semnificative ale regulilor. Am analizat mai multe chestiuni și unele dintre deciziile pe care le-am luat sunt de interes.Această stare de alertă este prevăzută de legislația specifică care clarifică cum se acționează în situația unei epidemii.Însă, trebuie să mergem mai departe și asta se concretizează în starea de urgență.Relaxarea se va face pas cu pas și fiecare pas va dura 2 săptămâni. Următorul calup de relaxare va veni la începutul lunii iunie.Măsurile de relaxare nu se aplică în localitățile care sunt în carantină. Acolo această relaxare nu va avea loc decât atunci când ni se spune de la experți că pericolul este diminuat.Un aspect important. Sportivii de persformanță vor putea în condiții speciale să înceapă cantonamentele dar nu vor începe competițiile sportive decât după o perioada destul de lungă. Pentru amatori nu se deschid bazele sportive.