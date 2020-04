Klaus Iohannis: starea de urgenta se prelungeste inca o luna

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat luni ca starea de urgenta se prelungeste inca o luna.Declarația președintelui:„Am avut astăzi o ședință de bilanț intermediar. Am dorit să tragem primele concluzii să vedem cum au fost puse în practică măsurile. Am evaluat impactul acestor măsuri și cum trebuie conduse lucrurile în următoarele săptămâni.În comparație cu alte țări creșterea numărului de persoane afectate de epidemie nu a fost așa de mare cum a fost în țări precum Italia sau Spania. Acest lucru vine din faptul că noi am luat din timp măsuri foarte ferme.Nu este însă momentul să ne relaxăm, să nu mai respectăm măsurile. Toți specialiștii spun că dacă respectăm indicațiile este posibil să nu avem o creștere foarte mare. Dacă nu le respectăm este posibil să ajungem în scenarii precum cele din țările menționate.Nu suntem încă la vârful epidemiei. Să fim atenți, să nu fim panicați și să respectăm indicațiile.O veste bună: la început se știe că a fost complicat să achiziționăm echipamente de protecție. Avem deja primele rezultate ale măsurilor luate de guvern. Primim în această săptămână 2,5 milioane de măști pentru medici, 5 milioane de măști pentru forțele de ordine, 8 milioane de măști care vor ajunge la populație. Vor veni 500.000 de combinezoane de protecție pentru medici. Sunt lucruri care se mișcă.România va trimite o echipă de medici și asistenți medicali în Italia, în zona Milano", a declarat Klaus Iohannis.