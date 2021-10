La cate zile dupa ce ai facut Covid te poti vaccina. Explicatiile oferite de Valeriu Gheorghita

Potrivit medicului militar, orice persoana care a avut Covid ar trebui sa se vaccineze anticovid, pentru ca imunitatea naturala este eficienta pana la sase luni.„Nivelul de protecție al persoanelor care au trecut prin boală este suficient de ridicat într-un interval de până la șase luni, însă către sfârșitul celor șase luni este foarte important să luăm în considerare vaccinarea, tocmai pentru că știm în momentul acesta să o persoană care are istoric de trecere prin boală și care se și vaccinează va avea un răspuns imun robust, care va asigura o menținere la un nivel mult mai ridicat al anticorpilor în timp.Este cu atât mai important să luăm în calcul vaccinarea, dacă suntem și vârstnici sau vulnerabili sau avem și afecțiuni cronice. Nu este o contraindicație dacă ne vaccinăm mai devreme decât cele șase luni, dimpotrivă. Din punct de vedere medical este recomandat să se întâmple asta, pentru că răspunsul imun după boală nu este predictibil”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiță la Digi24.„Oamenii ne întreabă cât timp pot să amâne vaccinarea…”Valeriu Gheorghiță a subliniat faptul că anumite persoane care contactează virusul COVID și fac forme ușoare de boală dezvoltă un răspuns imun, însă mai slab.„Tocmai de aceea, după trecerea prin boală, o persoană care clinic e bine, adică nu mai face febră, s-a negativat testul PCR sau testul antigen și are cel puțin 14 zile de la testul inițial pozitiv, se pot vaccina, dacă, repet, starea generală este bună, dacă omul nu mai are semne de boală, se poate vaccina imediat după vindecarea bolii.Oamenii ne întreabă, pe bună dreptate, cât timp pot să amâne vaccinarea? Iar acest răspuns este că într-un interval mediu de trei până la șase luni putem să amânăm decizia de vaccinare, însă cu cât se face mai devreme, cu atât predictibilitatea răspunsului imun este mai bună.”, a completat coordonatorul campaniei naționale de vaccinare a populației împotriva coronavirusului.