La o luna de la moartea Regelui Mihai, un tanar sustine ca este fiul lui nelegitim: "Mama mea naturala este Principesa Sofia!"

Presupusul fiu al Regelui marturiseste ca s-a nascut in urma unui incest in familia Regala. El sustine ca este baiatul Regelui Mihai si al fiicei acestuia, Principesa Sofia. Jean-Francois Caracci spune ca are documente care sa confirme cele declarate. De asemenea, el spune ca s-a intalnit si cu mari personalitati din Romania, care stiau de existenta lui.„Am fost adoptat de familia italiana Caraccini, din Franta. Am fost adoptat dintr-un orfelinat din Romania. Am descoperit in urma cu cinci ani ca eram un orfan special. M-am intâlnit cu mai multi deputati si ministri din România, care mi-au spus ca sunt fiul secret al Regelui. Acum cinci ani am aflat aceasta informatie, dar am crezut la inceput ca nu este reala. In acesti ani am descoperit mai multe documente care atesta ca am sânge albastru. Puteti vedea ca seman foarte bine cu principesa Sofia, am aceleasi trasaturi. (…) Documentele pe care le am in posesie dovedesc ca nu sunt un mincinos. Sunt mai multe scrisori prin care sunt recunoscut drept fiul Regelui Mihai de catre biserica bizantina. Statul elvetian a facut mai multe teste ADN in urma cu doi an. Le-am vazut cu ochii mei. Era foarte important pentru mine sa descopar adevarul. Mama mea naturala este Principesa Sofia. De aceea am fost adoptat de o familie italiana, pentru ca sunt un copil provenit dintr-un incest. Sunt sigur despre aceasta informatie. Nu este o minciuna.”, a spus Jean-Francois.