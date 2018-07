Laura Codruta Kovesi, demisa de Klaus Iohannis!

Va prezentam transcrierea declaratiei de presa: „Buna ziua! Va multumesc pentru participarea la aceasta declaratie de presa. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca Romania nu poate face pasi inapoi de la statutul de tara in care domneste legea si in care suprematia Constitutiei este respectata. in Romania, lupta impotriva coruptiei nu trebuie sa fie diminuata ori blocata in niciun fel. Dimpotriva, trebuie sa continue. Niciuna dintre institutiile implicate in lupta impotriva coruptiei nu trebuie sa fie supusa presiunilor sau incercarilor de decredibilizare. Presedintele Klaus Iohannis subliniaza ca Romania este si trebuie sa ramana un stat de drept. Statul de drept, ca si democratia autentica, se manifesta zi de zi, prin decizia si alegerea fiecarui cetatean de a respecta, mai presus de orice, Constitutia si legile acestei tari. O abatere de la acest principiu ar insemna, de fapt, o lovitura si o diminuare a statului de drept. intr-un stat de drept, hotararile Curtii Constitutionale trebuie, toate, respectate. Tocmai de aceea, judecatorilor constitutionali le revine responsabilitatea uriasa ca, in asigurarea suprematiei Constitutiei, sa nu se indeparteze de la spiritul acesteia, care se fundamenteaza pe traditiile democratice ale poporului roman si pe idealurile Revolutiei din Decembrie 1989. insa, hotararile Curtii Constitutionale trebuie respectate si aplicate nu numai de catre Presedintele Romaniei, ci si de majoritatea politica, o majoritate care decide modificari legislative cu impact major asupra statului de drept. Prin Decizia nr. 358/2018 Curtea Constitutionala a decis, si citez aici: Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kövesi. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a afirmat constant, ca respecta Constitutia si legile tarii si a actionat permanent in acest sens. Prin urmare, in executarea deciziei Curtii Constitutionale nr. 358/2018, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat, astazi, decretul de revocare a doamnei Laura Codruta Kövesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, subliniaza ca lupta impotriva coruptiei nu trebuie, in niciun caz, abandonata sau incetinita. Coruptia afecteaza viata fiecarui cetatean si dezvoltarea Romaniei. Banul public nu poate fi folosit in interes personal sau de grup, iar deturnarea resurselor publice si blocarea luptei anticoruptie se traduce prin lipsa de spitale, scoli, autostrazi, administratie publica eficienta. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage atentia ca, indiferent de numele procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, aceasta institutie are obligatia sa-si continue activitatea in mod profesionist, la cel mai inalt nivel de performanta. Va multumesc foarte mult!”