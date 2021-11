Leguma minune pe care o recomanda celebrul miliardar Bill Gates

Celebrul miliardar Bill Gates recomanda consumul unui legume minune, care ar avea numeroase beneficii pentru sanatatea. Conform cercetatorilor, aceasta ar putea ajuta si la eradicarea foametei chiar si in cele mai sarace tari ale lumii.Este vorba mai exact de leguma Cassava, a carei radacina este folosita pentru a face tapioca, un amidon gasit in budinci si alte alimente. Cel mai consumat produs care este consumat in Occident este budinca de tapioca.Pe langa creșterea fertilității, mențiunile de sănătate pentru cassava includ prevenirea cancerului și tratamentul următoarelor condiții:-Artrită-Conjunctivită-Diaree-Gripă-Dureri de capPretinsă pentru a reduce inflamația și a creste rezistența. În medicină populară, rădăcinile maniocului sunt aplicate direct pe piele (adesea sub formă de lambriu) pentru a promova vindecarea rănilor și a rănilor. De altfel, amidonul rădăcină de cassava este uneori folosit că ingredient în suplimentele de vitamina C.