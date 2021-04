Liber la vaccinarea cu serul AstraZeneca. Oricine se poate imuniza fara programare

Persoanele care si-au facut deja programare vor avea prioritate. In ciuda problemelor semnalate in ceea ce priveste reactiile adverse aparute in urma imunizarii cu acest ser, Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid in Romania, a anuntat ca tara noastra va continua vaccinarea cu acest ser pentru toate categoriile de varsta.Potrivit CNCAV, cele 57.600 de doze de vaccin AstraZeneca vor fi depozitate la Centrul Naţional de Stocare, iar în perioada următoare vor fi distribuite în centrele regionale existente la nivel naţional. Centrul Naţional de Stocare a vaccinurilor împotriva COVID-19 din cadrul Institutului „Cantacuzino” este complet autorizat şi avizat de către Autoritatea Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), autoritatea naţională care are competenţă în domeniul medicamentului de uz uman.