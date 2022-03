Lidia Fecioru, previziuni sumbre pentru urmatorii ani: "Haosul a aparut in lume"

Lidia Fecioru, invitata recent in cadrul emisiunii ”În Oglindă”, moderată de jurnalistul Mihai Ghiță, a facut previziuni sumbre in ceea ce priveste urmatorii ani. Bioenergoterapeuta a marturisit ca oamenii vor atrage foarte multe energii negative asupra planetei noastre, iar haosul va fi la ordinea zilei.„Pe mine mă ia groaza de anul ăsta, dacă te interesează. Mă dezamăgesc de la o zi la alta, că viața noastră devine destul de complicată, că haosul care a apărut în lume…e ca și cum ai avea un lichean mare, plin cu piftie și se clatină cum se clatină piftia aia, mai moale așa.Exact așa se clatină Universul ăsta. Tot ce ține de partea negativă a oamenilor, pentru că negativul a luat amploare, are influența foarte mare asupra Terrei, în sine.De aici ne întrebăm de ce apar foarte multe cataclisme acum în perioada asta de un an, doi, trei…tsunami, foc nu știu unde…energia Pământului este perturbată de energia pe care o creează oamenii.”, a spus Lidia Fecioru, în emisiunea „În Oglindă”.