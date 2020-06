Lista masurilor de relaxare dupa 15 iunie, anuntata de Klaus Iohannis

Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa la Palatul Cotroceni, lista cu principalele masuri de relaxare ce vor intra in vigoare incepand cu data de 15 iunie.Seful statului a declarat că numărul infectărilor nu a crescut semnificativ dar nici nu a scăzut semnificativ si „este posibil sa continuam cu cateva noi masuri de relaxare ” după 15 iunie:Se vor putea redeschide mall-urile dar fara restaurante si fara locuri de joaca.Vor fi posibile evenimente private, nu publice, cu 20 de persoane daca evenimentele sunt in interior si 50 de persoane daca sunt in exterior.Va fi posibila, nu obligatorie, dupa 15 iunie, redeschiderea afterschool-urilor, gradinitelor si creselor privateVa fi posibila redeschiderea salilor de fitness cu respectarea unor norme de distantare foarte stricteVa fi posibila deschiderea piscinelor exterioare