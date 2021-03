Lista tarilor care au suspendat vaccinarea cu AstraZeneca

Dupa ce au fost inregistrate mai multe cazuri de reactii adverse neobisnuite, vaccinarea anti-Covid cu serul de la AstraZeneca a fost suspendata in 22 de tari, total sau partial. Printre acestea se numara si Romania, care a renuntat la administrarea unui lot de vaccinuri.Decizia de suspendare vine ca metoda de precautie dupa ce au fost semnalate mai multe cazuri de formare a cheagurilor de sange, dupa vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca. In prezent Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) analizeaza cazurile pentru a vedea daca exista legatura intre administrarea serului si aparitia cazurilor de tromboza.Danemarca este prima tara care a suspendat complet serul AstraZeneca, dupa ce Austria a anuntat ca renunta la folosirea dozelor din lotul ABV5300. Acest lot nu a ajuns si in Romania.Apoi, Italia a semnalat probleme cu lotul ABV2856, lot care a ajuns si in Romania, unde a fost administrat in cazul a peste 70.000 de persoane.