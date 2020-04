Localitatile nu vor putea fi parasite nici dupa 15 mai

Presedintele Klaus Iohannis a dat noi detalii despre relaxarea masurilor dupa data de 15 mai. Presedintele a precizat ca nu toate restrictiile vor fi ridicate. "Dupa 15 mai nu vom reveni la o viata normala," este avertismentul lui Klaus Iohannis."Dupa 15 mai anumite restrictii vor fi reduse, va trebui sa fim foarte atenti. Nu am atins maximul in Romania si o relaxare prematura poate sa distruga toate rezultatele bune pe care le-am obtinut pana acum.Dupa 15 mai nu inseamna ca revenim la viata normala pe care am avut-o inainte de epidemie. Deci, 15 mai nu inseamna o revenire brusca la normalitatea pe care am cunoscut-o. In realitate, experții ne spun ca nu stim cand vom reveni la o viata normala," a declarat presedintele KLaus Iohannis.Presedintele a transmis cetatenilor sa nu isi faca planuri de vacanta imediat dupa ridicarea starii de urgenta, pemtru ca deplasarile in afara localitatii nu vor fi permise, iar multe restrictii vor ramane in vigoare."Raman restrictii in continuare, nu vom putea sa ne intalnim decat maxim cate trei, nu vom putea iesi la restaurant, nu vom putea sa iesim din localitate decat daca avem un motiv foarte serios.Marile festivaluri probabil nu vor avea loc in acest an, nu putem sa riscam sa avem un numar mare de persoane intr-un loc.Maurile pe care le vom lua de reducere a restictiilor vor fi graduale. De la 1 iunie inca ceva, daca totul merge bine, din 15 iunie inca ceva," a daugat Klaus Iohannis.