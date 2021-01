Lucrezi remote? Trei locuri din Romania unde sa mergi alaturi de partener pentru a lucra si a te destinde in aceasta perioada

Pandemia ne-a invatat multe lucruri si a resetat nu doar interiorul, cat si exteriorul umanitatii. Inclusiv modul in care lucram cunoaste transformari in ultimele luni. Adevarul este ca atat timp cat ai o conexiune buna la internet si un laptop, orice lucru este posibil. Daca lucrezi in IT, logistica sau marketing, inclusiv in invatamant, aceasta perioada este perfecta pentru a imbina utilul cu placutul. Fie ca mergi in gasca sau cu familia, ce ai spune de o saptamana petrecuta altfel? Noi iti propunem trei locuri frumoase din Romania unde poti sa mergi ca sa te destinzi, dar si sa lucrezi. Vei avea parte de aer curat, te vei trezi cu strigatul cocosului dis-de-dimineata, te vei incalzi la soba in timp ce lucrezi la task-urile zilnice si raspunzi apelurilor de pe Zoom.Cine spune ca zona Banatului nu are peisaje turistce de invidiat se insala. Te invitam sa cunosti Sat Batran, o localitate pitoreasca imprejmuita de paduri si cu o fauna unica in Romania. Aici vei gasi oameni buni si gospodari care te vor primi cu drag si cu bucate alese la pensiunea Sub Magrin. Casuta este restaurata complet de o familie de oameni ai locului care au visat sa aduca amintirea strabunilor in prezent. Casuta se inchiriaza complet, fiind perfecta pentru patru persoane, copii si animale de companie.In apropiere poti sa vizitezi, dupa lungile sedinte pe Skype, orasul Baile Herculane, iar in weekend sa mergi in drumetie pe munte in Muntii Domogled sau Tarcului. Nu trebuie sa ratezi aventura Semenic E-bike, de unde poti inchiria biciclete si poti merge intr-un tur ghidat in Cheile Carasului. Prin urmare, ia cu tine haine groase, costumul de schi si nu uita incaltamintea corespunzatoare. Recomandam, mai ales pe munte, sa ai bocanci grosi cu tratament pentru rezistenta la apa, iar pentru iubitul tau cauta ghete barbati pentru iarna , perfecte pentru a lua la pas satul si zonele invecinate.Un loc unde tihna este definitorie, iar natura te impresioneaza indiferent de anotimp. Un loc de poveste perfect pentru o familie cu copii care doresc sa-i invete pe micuti cat de importanta este energia pamantului. Dupa o saptamana de stat aici, cu greu te vei intoarce la oras, pentru ca aceasta Casuta din Poiana, desi rustica, are toate ingredientele pentru o experienta de vis. Locuinta dispune de un dormitor si living spatios, iar soba pictata va strange familia in jur dupa o zi de munca. Iar pentru zilele grele si stresante in care nu ajungi la un consens cu seful, o baie in ciubar privind stelele si savurand un pahar de vin este tot ce ti-ai dorit.O zona in care orice roman trebuie macar o data sa ajunga este cu siguranta spectaculosul Maramures. Iar satul Breb este deja vestit nu doar la noi in tara, ci si in strainatate, pentru frumusetea si autenticitatea lui. De altfel, Breb este considerat cel mai frumos sat din Romania, pe buna dreptate. Asa ca nu mai sta pe ganduri si descopera-i secretele. Un loc primitor cu gazde bune si atente este Casa din Vale, care face parte dintr-un proiect pornit de un cuplu de tineri cu idei mari. Acestia dispun, de altfel, de inca sase casute reconstruite si renovate care au fost introduse in circuitul turistic in 2015. Gazdele primitoare pot organiza la cerere plimbari cu sania trasa de cai sau vizite in sat pentru a descoperi reperele istorice ale locului si diferite activitati mestesugaresti.Romania este o tara speciala, cu oameni buni si locuri spectaculoase. Este pacat sa nu o descoperim, mai ales in perioada aceasta atat de tulbure pentru noi toti.