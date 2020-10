Ludovic Orban cere o implementare mai riguroasa a masurilor din timpul starii de alerta

De asemenea, Ludovic Orban a precizat ca in urmatoarea perioada se vor face mai multe controloase pentru a se asigura daca regulile sunt respectate.Acesta a mai propus luarea de masuri drastice, la nivel local, acolo unde situatia o impune, si anume introducerea de carantine.Acesta a mai sustinut ca cele mai mari pericole pentru infectarea cu noul coronavirus o constituie mijloacele de transport in comun, nuntile si botezurile, citand statisticile INSP.„Pe primul loc sunt nuntile, botezurile si evenimente de acest tip in care nu s-au respectat masurile de protectie. Al doilea factor de risc l-a constituit transportul public – urban, intrajudetean si interjudetean si transportul spre si de la platformele industriale. Am solicitat intensificarea controalelor privitoare la respectarea regulilor”, a spus Orban, potrivit digi24.ro.