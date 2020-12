Luminitele de sarbatori se aprind astazi in Capitala

Decoratiunile din acest an vor fi, in linii mari, cele folosite si anul trecut, dupa cum a anuntat primarul general Nicusor Dan."Nu am vrut sa interfereze cu campania electorala, sa fie consemnat ca un gest electoral. Maine, imediat dupa incheierea acestei campanii electorale, aprindem luminitele, pentru ca e firesc ca de sarbatori sa avem luminite, sa avem bucurie pentru copii. Din informatiile pe care le am pana la acest moment, contractul a fost semnat pe trei ani si va expira odata cu aceasta iarna. S-au realizat lucrari pe 90% din ce prevedea el. Deci, in linii mari, o sa avem aceeasi decorare a strazilor pe care am avut-o anul trecut", a precizat primarul general, potrivit newsweek.ro.