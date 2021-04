Lunea Mare 2021: traditii si obiceiuri

Incepand din aceasta zi, femeile incep curtenia pentru Paste. Astazi femeile scot la aerisit covoarele, presurile, paturile si perdelele, pentru a le curata de toate relele adunate peste iarna.Tot in aceasta zi se aeriseste foarte bine casa pentru a improspata aerul si pentru a alunga ghinioanele si necuratul. Apoi se varuiesc peretii si se spala totul inainte de a reintroduce obiectele in casa. “Sa nu te prinda Pastele in necuratenie, ca te blesteama casa!”, spune o vorba din popor.- In aceasta zi oamenii merg la biserica unde se citesc deniile si istoria lui Iosif cel preafrumos, patriarhul din Vechiul Testament in care biserica a vazut preinchipuirea lui Hristos. Tot in timpul deniei de luni se face pomenirea smochinului neroditor, smochinul blestemat de Iisus inaintea intrarii in Ierusalim.