Mai multe plaje din Thassos au fost inchise. Pericol mare de incendiu

Pericol urias de incendii in insula Thassos, unul dintre locurile preferate de romani pentru vacanta. Autoritatile elene au emis un avertisment cu privire la incendiile de vegetatie si, incepand cu 8 august, mai multe drumuri din zonele cu paduri dese au fost inchise. Temperaturile ridicate din

Diana Sosoaca are din nou probleme. Senatoarea a fost executata silit pentru ca refuzat sa isi plateasca taxele si impozitele. Seful ANAF a declarat ca Diana Sosoaca trebuie sa respecte legea si este obligata sa isi plateasca datoriile catre stat. Din acest motiv, senatoarea este

Vesti proaste pentru romanii care se lauda pe retelele de socializare cu masinile si casele de lux. ANAF i-a luat in vizor pe acesti romani si a anuntat ca vor face verificari. Anunţul a fost făcut de şeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Lucian Heiuş.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a indemnat romanii, in special pe cei cu varsta de pana in 40 de ani, sa isi procure cat mai repede pastilele de iodura de potasiu cat mai repede. Sfatul ministrului vine in contextul în care rușii au bombardat centrala nucleară de la Zaporojie,