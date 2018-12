Mai multe zile libere pentru angajatii romani de Sarbatori

Prima zi de Craciun in 2018 este o zi de marti. Zilele legale sunt 25 si 26 decembrie, adica marti si miercuri. Daca Guvernul va decide sa acorde zi libera si in Ajun, romanii vor avea o mini-vacanta de 5 zile anul acesta.Acelasi lucru se intampla anul acesta si de Revelion. 31 decembrie pica intr-o zi de luni. Ar putea sa se lege cu 1 si 2, primele zile din an. Pentru angajatii care nu isi pot intrerupe activitatea in aceste zile, liberele vor fi recuperate in urmatoarele 30 de zile.