Maine este "Pastele Cailor": traditii si obiceiuri

Pastele Cailor mai este cunoscut si ca "Joia Iepelor". Se spune ca in Ardeal, Pastele Cailor era sarbatorit odinioara in zilele cand Pastele Ortodox coincidea cu cel Catolic. Explicatia este ca in anii in care Pastele Ortodox si cel Catolic nu cadeau in aceeasi zi, taranii de credinta ortodoxa imprumutau caii de la taranii de credinta catolica si invers. Atunci cand cele doua sarbatori coincideau, caii se odihneau si era Pastele Cailor. Acest lucru se intampla, conform calendarelor, o data la patru sau sapte ani, potrivit realitatea.net. O alta legenda spune ca, atunci cand Fecioara Maria il nastea pe Isus, caii faceau mare galagie.Aceasta i-ar fi blestemat sa fie animale mereu flamande, cu exceptia unei singure zile pe an: Pastele cailor. Expresia "la Pastele Cailor" a intrat in limbajul comun desemnand ceva foarte indepartat ca timp, sau niciodata. Expresia este regasita doar in Romania, neavand un echivalent in alte culturi. Sarbatoarea este prilej pentru organizarea de targuri si pentru incheierea unor afaceri. In aceasta zi caii nu sunt pusi la caruta sau la munca, iar in trecut, in unele zone, se faceau slujbe religioase pentru sanatatea animalelor, scrie wikipedia.org.