Mama Luizei, strigat disperat dupa ce a aflat ca fiica ei a murit in chinuri groaznice

Femeia a cedat şi a aruncat vorbe grele in fata jurnalistilor stransi in fata curtii criminalului. Aceasta a venit însoţită de cealaltă fiică a sa, sora Luizei, şi de alte rude.„Îmi fac eu singură dreptate, jur!“, le-a spus jurnaliştilor femeia care de patru luni aleargă la anchetatori să afle veşti despre Luiza. Fata ei a dispărut într-o zi de duminică, în Caracal, în timp ce se afla „la ocazie“ pentru a se întoarce în comuna natală. Ar fi fost, a spus sora ei, prima dată când circula cu o maşină de ocazie şi prima dată când pleca singură de acasă.„Să li se-ntâmple şi lor ce mi s-antâmplat mie, atât le doresc, a toţi cei care au lucrat la acest caz“, a spus revoltată femeia, care nici astăzi nu ştie exact ce s-a întâmplat cu fiica ei. „Există, sau nu mai există, e vie, sau e moartă? Să ştiu şi eu ce-ngrop. Păi, ce-ngrop? Îngrop un sicriu c-o poză pe el! Să facem şi noi datinile, cum se face la noi…“, cere familia, care nu a fost înştiinţată oficial de nimic din întâmplările care au ajuns, din diverse surse, în mass-media.

