Mama naturala a tinerei omorate la metrou nu a avut bani de inmormantare. Ce venit are

Alina Ciucu, o tanara in varsta de 25 de ani, a murit luni seara dupa ce a fost impinsa in fata metroului de o femeie in varsta de 36 de ani, care ar avea probleme psihice.Alina fusese crescuta de niste vecini deoarece mama sa naturala nu a avut posibilitati sa o intretina.a povestit pentru gds.ro matusa Alinei din satul doljean.Cum fata urmeaza sa fie inmormantata in comuna natala, a aparut si problema achitarii costurilor funeraliilor, in contextul in care mama naturala a Alinei Ciucu are greutati financiare., a declarat Mariana Ghigeanu, pentru sursa citata.