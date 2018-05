Mama romancei ucisa cu 50 de lovituri de cutit in Belgia face dezvaluiri cutremuratoare

Femeia este convinsa ca fiica ei a fost exploatata si tinuta cu forta in Belgia.Mama Laurei spune ca fiica sa a intrat la facultate la Petrosani si pana la incepututl anului totul era normal. Atunci ea l-a cunoscut pe iubitul ei, un baiat de 19 ani, cu care a plecat in Belgia."Nu s-a mai dus la facultate si a plecat cu el in Belgia. M-am trezit ca nu mai avea hainele in casa. Am banuit ca nu e in regula, cand am vazut ca isi stersese contul de Facebook. Am incercat sa fac o plangere la Politie, dar mi-au spus ca e majora si nu au ce sa faca", spune mama fetei, care crede ca aceasta a fost exploatata si tinuta cu forta in Belgia.