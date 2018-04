Mama tanarului criminal din Botosani sustine ca fiul sau nu este vinovat: "Acopera pe cineva"

Femeia sustine ca fiul sau acopera pe cineva si nu crede ca acesta a fost in stare de o asemenea cruzime."Vreau să iasă la lumină doar adevărul. Chiar dacă trebuie să plătească vinovatul. Fiul meu nu a fost singur și probele vorbesc. Doar că nu vrea să spună cum s-a întâmplat și cine a fost cu el", a scris pe Facebook mama elevului acuzat de omor. Dar procurorii nu iau în calcul această variantă şi îl consideră unic vinovat pe elevul de 16 ani. Tragedia putea fi prevenită, cred oamenii.Tânărul suspect a mărturisit pe Facebook că vrea să-şi spună capăt zilelor din cauza unei relaţii interzise. Dar nimeni nu i-a luat în serios mesajul.Tanarul de 17 ani a fost supus unei expertize psihiatrice, iar medicii au stabilit ca acesta avea discernamant in momentul crimei.Ionel Bogdan a injunghiat-o pe Petronela dupa ce aceasta i-ar fi spus ca iubita lui este grasa si urata. In acel moment, tanarul si-a pierdut mintile si a ucis-o cu 30 de lovituri de cutit in zona pieptului.

Tanara ucisa in Botosani a vorbit la telefon cu putin timp inainte sa fie omorata. Noi detalii despre crima

Mama adolescentului criminal din Botosani sustine ca fiul sau nu a fost singur cand a omorat-o pe Petronela. Ce varianta soc sustine femeia Mama lui Ionel Bogdan, tanarul care a ucis cu 30 de lovituri de cutit o adolescenta in varsta de 18 ani, sustine ca fiul sau nu a fost singur in Padurea Pacea in momentul oribelei crime. Femeia sustine ca alaturi de cei doi a mai fost o persoana, iar probele dovedesc asta. Ea a postat mai multe