Managerul spitalului din Constanta, dezvaluiri in lacrimi: "A fost o explozie puternica. Se poate intampla la orice spital din tara"

Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Constanta, a izbucnit în lacrimi în timpul primelor declaratii pe care le-a dat despre tragedia care a avut loc in unitatea medicala pe care o conducea. Aceasta a facut dezvaluiri uimitoare si a declarat ca semnalase de mai multe luni problemele cu care se confrunta spitalul.”Ce s-a întâmplat aici este o tragedie, cei din Terapie Intensivă nu au mai putut fi salvați, deși oamenii s-au străduit. Transmit condoleanțe familiilor care și-au pierdut suflete dragi aici, la noi. (…)Omenește nu cred că se putea face mai mult decât am făcut eu. Se poate întâmpla oriunde, la orice spital din țară. Trebuie ajutați managerii. Eu am vrut să îmi dau demisia de nenumărate ori, dar știam în ce m-am băgat și am vrut să conduc această echipă minunată pe care o am. Îmi pare nespus de rău că au murit oameni. Restul se rezolvă”, a spus Stela Halichidis la Antena 3.Managerul spitalului a spus că a întreprins demersurile necesare pentru obținerea autorizației de incendiu din 2019 și în fosta guvernare, și în actuala guvernare și că exista un aviz de securitate la incendiu.”Am simțit pericolul odată cu începerea pandemiei, pentru că oxigenul presupune un pericol de ardere. Nu am fost numită nici politic, nici nepolitic, am dat concurs de fiecare dată, sunt manager de aproximativ 12 ani. Am prevăzut acest risc și am întreprins toate măsurile omenești ca să scad acest risc”, a adăugat managerul.”Acest risc exista în toate spitalele care au oxigen. M-am preocupat că instalația de oxigen să funcționeze în parametri optimi. Am depus nenumărate solicitări cu note de fundamentare prin care am cerut, ani la rând, o instalație de detecție incendiu”, a mai spus ea.”Nu știu ce va descoperi ancheta, de unde a pornit incendiul, dar vreau să semnalez că în aceasta perioada blocurile învecinate au semnalat creșteri bruște ale intensității curentului, pentru că au sărit siguranțele, a fost ceva neobișnuit.Fiind plin de oxigen a explodat, a fost o explozie brutală, erau pacienți intubați, ventilați, oamenii au venit cu stingătoare, dar a fost foarte puternică explozia”, a mai spus ea.