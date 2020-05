Marcel Vela: "Daca cineva stranuta si nu are masca, sunati la 112"

„La toate gurile de metrou o sa avem si oameni de ordine. Puteti suna instant la 112 (daca vedeti pe cineva in metrou fara masca - n.red.). Daca nu are masca si stranuta poate avea dosar penal. A avut un comportament care s-a incadrat in zona penalului si a contribuit la raspândirea bolilor cu buna stiinta. Adica a si stranutat si n-a avut nici masca.Noi nu intram in cazarma, vom apara cetatenii. Vom fi prezenti in strada si vom avea si masuri coercitive pentru fiecare fapta. Am gasit formula parlamentara pentru a nu intra in conflict", a afirmat Vela intr-o discutie pe canalul de YouTube al lui George Buhnici.Ministrul Internelor a preciziat ca decizia de a introduce masuri de relaxare din 15 mai a fost luata pentru ca numarul cazurilor nu a explodat si pentru ca sondajele de opinie aratau ca a scazut gradul de acceptare in rândul populatiei.„Exista o asteptare extrem de mare din partea populatiei. Totusi sunt doua luni in care oamenii au rezistat, au fost eroi. Simt ca eroismul fiecaruia a fost darul pe care l-a oferit intregii comunitati. Este aceasta asteptare.Am fascut masuratori. Daca in prima luna au acceptat masurile, au stat acasa, peste 70% au acceptat aceste masuri. Omul e o fiinta sociala, nu poti sa il tii in casa, mai ales ca ce se intâmpla afara, mirosul de primavara, soarele, natura, te seduc. Si atunci era foarte greu sa mai tolereze, sa mai stea intr-o asteptare intre patru pereti. Si, incet incet pe masuratori a scazut gradul de acceptabilitate a conditiilor de a sta in interiorul unei locuinte”, a mai declarat Marcel Vela.