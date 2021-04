Martea Mare: ce este bine sa faci in aceasta zi

Incepand cu aceasta zi barbatii trebuie sa stea pe langa casa si sa-si ajute nevestele la treburile gospodaresti. In unele zone ale tarii se spune ca in Martea Mare oamenii trebuie sa se spele ritualic pentru a indeparta bolile. Ziua este caracterizata de practici magice ambivalente, care utilizeaza atat magia pozitiva cat si pe cea negativa.In unele parti ale tarii se spune ca nu trebuie sa spargi nuci in aceasta zi. Potrivit traditiei, se spune ca daca spargi nuci in aceasta zi, nucile din recolta urmatoare vor fi seci.In ziua de Martea Mare din Saptamana Patimilor se face pomenirea celor zece fecioare. Aceasta este o pilda care spune povestea fecioarelor “cuminti” si a celor “nebune”. Potrivit legendei, la intampinarea lui Hristos, cinci fecioare L-au asteptat cu candela plina cu ulei, iar celelalte cinci au avut candela fara ulei. Candela fara ulei reprezinta realizarea de sine in totala nepasare fata de ceilalti, iar candela cu ulei reprezinta evlavia insotita de milostenie.Astfel, pe cinci dintre fecioare le numeste intelepte caci impreuna cu fecioria au avut si minunatul si imbelsugatul undelemn al milostivirii. Pe celelalte cinci le numeste nebune pentru ca, desi si ele aveau virtutea fecioriei, nu aveau in aceeasi masura milostenie. Pe cand se scurgea noaptea acestei vieti au adormit toate fecioarele, adica au murit.Sursa foto: realitatea.net