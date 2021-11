Marturia cutremuratoare a unui supravietuitor al tragediei din Bulgaria: "Oamenii au inceput sa tipe si sa vomite. Ca in filmele de groaza"

Mărturia unui tanar supravietuitor, care a reusit sa salve sase oameni, Lulzim Sulejmani, pur si simplu de infioara. El si logodnica lui au reusit sa se salveze dupa ce Lulzim a reusit sa sparga unul dintre geamurile autocarului.Cei doi au povestit iadul pe care l-au trăit pe autostradă, când autobuzul cu care călătoreau spre Macedonia de Nord a izbucnit în flăcări, tragedie în care și-au pierdut viața 45 de oameni.Lulzim Sulejmani a spart cu un ciocan geamul autobuzului și a reușit să scoată din flăcări șase oameni, pe logodnica lui Medina și alți cinci pasageri. Lulzim și Medina ocupau penultimele locuri din autobuz, potrivit slobodenpecat.mk."În timp ce rula, autobuzul a lovit pe partea dreaptă parapetele, roțile au explodat și a izbucnit incendiul, era mult fum. Apoi autobuzul a mers 20 de metri la stânga și s-a oprit singur. Oamenii au început să vomite și să țipe, ca în filmele de groază. Am reusit să scap pentru că am luat ciocanul și am spart geamul. Mi-am scos logodnica și alte cinci persoane", a declarat Lulzim Sulejmani, potrivit publicației Klan Makedonija.Tragedia de marți dimineață a zguduit Bulgaria și nordul Macedoniei. Patruzeci și cinci de oameni au ars de vii, după ce autobuzul cu care se întorceau din Instanbul a luat foc pe autostrada Struma, la 70 de kilometri de Sofia.