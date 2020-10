Masca ar putea deveni obligatorie si in aer liber in Romania

Purtarea mastii este acum obligatorie in aer liber in Romania, insa doar in spatiile aglomerate, în anumite intervale de timp. De asemenea, în anumite județe cu rate de infectare mari se discută deja despre obligativitatea purtării măștii în toate spațiile publice, mai ales în localităţile în care s-ar putea institui carantina."Clar este posibil să ajungem și la asta, nu vreau să se interpreteze și să se spună gata, Arafat a zis că de mâine mască, dar o astfel de decizie poate să fie aproape, dacă situația nu intră sub control și dacă în continuare vom avea oameni care se păcălesc pe ei singuri" a declarat Raed Arafat, la Digi24