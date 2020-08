Masca de protectie, obligatorie si in spatiile deschise din Bucuresti

Comitetul municipal pentru Situatii de Urgenta a decis ca mastile devin obligatorii in Bucuresti, in spatiile libere, incepand cu data de 4 august. Astfel, Capitala se alatura celor peste 20 de judete care au luat masuri asemanatoare.- autogari;- zona pietonala a Centrului Vechi pe tot parcursul zilei;- in statiile mijloacelor de transport in comun (autobuze, tramvaie, troleibuze.- in cazul evenimentelor care se desfasoara in aer liber organizatorii trebuie sa puna la dispozitia spectatorilor masti.”, a spus purtatorul de cuvant al Institutiei Prefectului - Municipiul Bucuresti, Mariana Stancu-Tipisca.Cei care nu poarta masca in condtiile stabilite de lege pot fi amendati cu sume cuprinse intre 500 si 2.500 de lei