Masti de protectie, distribuite in mijloacele de transport din Bucuresti

Calatorii le vor putea obtine fie de la soferi, fie de la controlori, insa pana cand va fi implementata masura va mai dura, pentru ca nici macar nu a fost gasita modalitatea prin care Primaria va face achizitia. De aceea, Firea a spus, in cazul in care cineva vrea sa faca o donatie, ea primeste si, totodata, "pentru cazurile sociale" va face cheta in Primarie."Cu mastile am luat impreuna aceasta decizie. Pentru calatorii care nu detin o masca, vor fi distribuite de conducatorul auto si de controlori. STB nu are aceste atributii conform legii, dar venim in sprijinul populatiei cu masuri care nu sunt obligatorii si in competenta, dar vrem sa ajutam populatia, chiar mai mult decat serviciul de transport pe care il oferim.Vom stabili care e modalitatea urgenta, dar legala, de a achizitiona si apoi vom distribui calatorilor. Nu cred ca va veni cineva cu o donatie, daca vine foarte bine, inclusiv noi vom strange bani la Primarie, dar pentru cazuri sociale, nu se poate pentru intreaga populatie", a spus Firea.Totodata, directorul STB a anuntat ca dezinfecteaza cu cloramina "tot parcul circulant, 1.600 de autobuze, tramvaie si troleibuze", in locurile esentiale: barele de sustinere, geamuri, scaune sau manerele scaunelor.