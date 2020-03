Masuri de preventie epidemie: banii trebuie spalati cu apa si cu sapun

„E o prostie să faci provizii, dacă ar fi să vină o molimă și să ai de făcut provizii, pe cât timp faci asta? Faci pe trei săptămâni, pe patru săptămâni?!”, a întrebat retoric economistul BNR la Digi 24.Vasilescu spune că singura „provizie” pe care și-a făcut-o el în această perioadă, a fost să renunțe la folosirea banilor cash.„Nu mai umblu cu bani în buzunar. Banii sunt cei mai periculoși, când e vorba de răspândirea unei epidemii, așa că am renunțat la cash”, a mai spus Vasilescu.Consilierul BNR a vorbit și despre faptul că România are un avantaj din acest punct de vedere, pentru că avem bani din plastic și aceștia pot fi spălați. „Noi avem posibilitatea să-i spălăm, pentru că sunt din plastic. Banii de plastic au două caracteristici, sunt greu de falsificat și pot fi spălați, la propriu, cu săpun și cu apă”, a mai spus economistul.„Într-adevăr, acest corona se transmite direct, practic de aceea şi indicaţia principală este efectuarea igienei mâinilor, tocmai pentru a întrerupe acest lanţ de transmitere. Prin urmare, umblăm cu banii, punem mâna pe ei toată ziua şi apoi îi dăm celorlalţi. Având în vedere şi perioada de până la maxim 9 zile cât poate rezista virusul pe suprafeţe, inclusiv banii, într-adevăr poate fi un mod de transmitere destul de bun. Sună amuzant, dar din punct de vedere epidemiologic are un substrat apropiat de realitate”, a declarat Adrian Matei, medic specialist epidemiolog la Institutul oncologic Profesor Dr. Al. Trestioreanu- Bucureşti, la Digi24.„Dacă folosim apa şi săpunul, recomandabil este 50-60 de secunde timpul de efectuare a tehnicii, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Iar dacă folosim o substanţă – un antiseptic – pe bază de alcool prin frecare, atunci timpul recomandat este de 20-30 de secunde”, a explicat medicul epidemiolog Adrian Matei.