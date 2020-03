Masuri de urgenta coronavirus: Evenimentele cu peste 1000 de persoane interzise si scoli inchise

Raed Arafat, secretat de stat in cadrul MAE, a anuntat ce masuri de urgenta vor fi luate pentru evitarea raspandirii coronavirusului, dupa ce in Romania au fost confirmate 13 cazuri de infectare cu virusul din China.Astfel, au fost interzise evenimentele la care trebuie sa participe peste 1000 de persoane, iar scolile vor fi inchise la primul caz de coronavirus confirmat. Toate aceste masuri vor fi valabile pana la 31 martie, cu posibilitate de prelungire in functie de numarul de cazuri de imbolnaviri."Începând de astăzi, 8 martie 2020, sunt interzise manifestările publice sau private, în spații deschise sau închise, cu un număr de participanți mai mare de 1000 de persoane.Această măsură este obligatorie, la nivel național, pentru toți agenții publici și privați și nu este supusă negocierii, excepțiilor, neputând fi amânată.De asemenea, evenimentele la care este estimată participarea unui număr mai mic de persoane pot fi organizate doar după obținerea aprobării de la Direcțiile de Sănătate Publice locale.Acceptul sau refuzul organizării va fi transmis în baza unei analize care ține cont de natura evenimentului, grupa de vârstă a participanților, modalitatea în care participanții ajung la eveniment și durata deplasării către eveniment, dacă există posibilitatea ca la eveniment să participe persoane pentru care există posibilitatea să fi fost în zone de risc sau să fi intrat în contact cu persoane contaminate.Această decizie este valabilă până la data de 31 martie 2020 pe întreg teritoriul național al României și există posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației.De asemenea, în aceeași perioadă, nu vor mai fi organizate stagii de practică în spitale pentru studenții la medicină și farmacie, cu excepția situațiilor de voluntariat în sprijinul medicilor.În aceeași perioada, până la 31 martie a.c., aparținătorii pacienților nu pot efectua vizite în spitale.Vă informăm că a fost realizată și aprobată procedura de suspendare a cursurilor în unitățile de învățământ în cazul apariției cazurilor de COVID – 19 (coronavirus) în respectivele unități. Procedura este utilă pentru luarea măsurii de suspendare a cursurilor în mod rapid și unitar, prin decizie a comitetului județean pentru situații de urgență.Reiterăm faptul că nu se eliberează certificate medicale de “om sănătos” și că pacienții care nu prezintă suspiciuni nu sunt testați pentru infectarea cu virsul COVID – 19 (coronavirus).Până astăzi, 8 martie, la nivel național au fost confirmate 13 cazuri de cetățeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus) pe teritoriul României.Dintre cei 13 cetățeni care au contactat virusul, 4 sunt declarați vindecați și au fost externați.Starea de sănătate a pacienților internații este bună, iar persoanele în vârstă și care au boli cronice sunt monitorizate cu atenție.Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 15 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 12734 de persoane sunt în izolare la domiciliu și sub monitorizare medicală. Se observă o ușoară scădere atât a numărului persoanelor aflate în carantină instituționalizată, cât și a celor aflate si în izolare la domiciliu, ca urmare a împlinirii termenului de 14 zile de la intrarea în aceste proceduri pentru persoanele care au venit în țară începând cu 22 februarie a.c.În cursul zilei de ieri, 7 martie, au fost înregistrate 89 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 669 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.Le reamintim cetățenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE. De asemenea, cetățenii români din străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la nivel european și global, făcând precizarea că România se numără printre statele cel mai puțin afectate de acest virus.Astfel, până la data de 7 martie 2020, au fost raportate 7264 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Italia, Franţa, Germania, Spania și Regatul Unit", este mesajul transmis pe pagina de socializare Facebook.