Medic din Craiova: "Tulpina britanica este atipica. Desi pacientii au saturatie buna, plamanii sunt sever afectati"

Foarte multi pacienti au o saturatie buna a oxigenului, nu tusesc foarte mult, insa la tomografiile computerizate arata o afectare pulmonara severa. De asemenea, pacientii care ajung la spital nu isi mai pierd gustul si miros si fac febra foarte mare."In acest al treilea val ne confruntam cu niste particularitati ale cazurilor care se manifesta cu o afectare pulmonara destul de severa de la bun inceput, cu o simptomatologie de tip respirator atipica, in sensul ca febra devine simptomul dominant, tusea mai putin. in plus, gradul de afectare pulmonara pe tomografia computerizata este in discrepanta cu valorile pe care ni le arata aparatele in ceea ce priveste saturatia in oxigen.... de exemplu, o pacienta s-a prezentat la spital cu febra de o saptamâna si putina tuse.I s-a facut o radiografie pulmonara, radiografia nu arata nimic spectaculos, nimic rau, pacienta a fost trimisa acasa cu infectie urinara.Peste doua zile s-a intors cu febra 40 de grade, i s-a recomandat tomografie computerizata care arata peste 30 la suta afectare pulmonara, cu saturatie in oxigen 93 - 94. Acum suntem in situatia in care avem valori ale saturatiei bune, pacientii tolereaza bine nu neaparat lipsa de oxigen, ci gradul de afectare pulmonara.Asta este valul 3, din pacate. In plus, colegii mei urgentisti mi-au spus ca, in ultimele doua saptamâni, pacientii nu s-au mai prezentat cu celebrul simptom, celebra acuza - nu mai am gust, nu mai am miros", a declarat medicul craiovean, invitat la postul local de televiziune Oltenia TV.