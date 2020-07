Medic epidemiolog: "Pana la data de 14 septembrie, ne vom confrunta cu 1880 de cazuri noi pe zi"

„In niciun caz nu ar trebui sa ne relaxam, pentru ca mergem catre o tinta care a fost proiectata de biostatisticianul Valentin Parvu inca de acum vreo doua luni, cand, a precizat acesta, la un numar bazal de reproducere de 1,1 in data de 14 august este posibil sa ne confruntam cu aproximativ 800 de infectii noi pe zi. Iata ca treptat-treptat, in ultima perioada ne-am apropiat de aceasta predictie. Vorbim de biostatistica. Are o valoare de predictibilitate indiscutabila. Este foarte probabil ca proiectiile sa fie atinse”, a explicat dr. Emilian Popovici."Daca rata de infectare va fi in continuare de 1,1 pana la data de 14 septembrie, ne vom confrunta cu 1880 de cazuri noi pe zi şi cu o valoare de 1149 de pacienti la Terapie Intensiva", a mai avertizat specialistul, potrivit realitatea.net.