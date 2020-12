Medic psihiatru, infectat cu COVID dupa ce a fost scuipat de un pacient

„Prin natura meseriei de medic, da, am trecut prin acest eveniment. Am făcut o formă uşoară, aproape nesesizabilă. Analizele de sânge mi-au dovedit că am trecut prin acest eveniment. Ne-a fost trimis un pacient în vârstă de 78 de ani. Era foarte agitat, nu puteau să-l dea jos din salvare cei de la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc”, a declarat pentru Adevarul medicul Alexandru Paziuc.„L-au trimis la Psihiatrie să-l liniştim. Colegii au considerat că, având experienţă, voi şti să mă apropii de acel bătrân. M-am apropiat, i-am dat medicaţia. Drept răsplată m-a scuipat din cap până în picioare. Eu eram echipat şi cu mască şi cu viezieră. Totuşi, a reuşit. Cred că de acolo am am luat virusul”, a mai spus acesta. Întrebat dacă se va vaccina împotriva COVID-19, psihiatrul a explicat că va amâna vaccinarea pentru că a dezvoltat anticorpi la boală. „Dacă se impune sau dacă se schimbă ceva, eu am să fac vaccinul”, a completat medicul.