Medic roman din Marea Britanie: "Nivelul la care s-a ajuns in Romania cu discutiile despre Covid este unul penibil"

„Nivelul la care s-a ajuns în România cu discuțiile despre covid este unul interesant, în sensul de penibil, adică provoacă stări extrem de neplăcute, cu efect nedorit, foarte greu de suportat. Părerile medicale sunt ori non existente, ori sunt spurcate în cel mai murdar mod posibil de oameni care nu au nicio legătură cu medicina și care uită că înjurând în public nu fac decât să se eticheteze pe sine.Este foarte mare păcat că marii profesori de pneumo, de infecțioase, de ATI, toți marii președinți de societăți medicale și de tot ce înseamnă medicină în România tac, nu apar public să vorbească și lasă ca profesia să fie terfelită de politicieni cu interese, de oameni care sunt buimăciți și bombardați cu tot felul de informații publicate de jurnaliști care nu știu să citească un articol științific, care au si ei interese sau care trăiesc într-o poveste.La toate astea se adaugă grupul specialiștilor de carton, a medicilor care poate sunt inteligenți, citesc, dar care interpretează dovezile științifice după cum vor ei, fiindcă cred că pot, fiindcă așa s-a putut în trecut ori fiindcă au alte motivații legate de notorietate, clinici private sau mai știu eu ce. Efectul nedorit în final se răsfrânge tot asupra pacientului, care atunci când are nevoie de un sfat nu mai știe la cine să apeleze, pe cine să mai creadă. În final, o problemă colectivă la rezolvarea căreia am putea toți să contribuim cu câte puțin este lăsată să se spargă în mici probleme individuale, de care multora nu le pasă”, a scris pe Facebook medicul Tudor Toma.